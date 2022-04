Carolina Deslandes foi um dos nomes a ganhar visibilidade com a participação no 'Ídolos'. Na noite de sábado, com a estreia da nova edição do concurso, a cantora deixou-se contagiar pela nostalgia e não resistiu em recordar nas redes sociais a sua participação.

"Ouço a música de apresentação e ainda sinto borboletas na barriga. Foi o início de tanta coisa. Passaram 12 anos. 12. Sou hoje jurada do The Voice Kids onde fiz casa e morada, mas fico contente que o Ídolos volte e fico estupidamente feliz por ver tantas possibilidades a aparecer para miúdos que querem ir atrás de um sonho. Os sonhos são para serem vividos e tratados com dignidade. Hoje bateu-me a nostalgia, confesso", escreveu.

Pela caixa de comentários, Carolina Deslandes recebeu inúmeras mensagens carinhosas, com muitos seguidores a afirmarem lembrar-se da sua participação.

O 'Ídolos' regressou à televisão nacional na noite deste sábado, 9 de abril, com Sara Matos na apresentação e um painel de jurados composto por Ana Bacalhau, vocalista dos Deolinda, Tatanka, dos Black Mamba, o maestro Martim Sousa Tavares, e a humorista Joana Marques.

