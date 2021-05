A juíza do tribunal de Lisboa reconheceu as "ofensas ao direito à honra e ao direito de imagem" da família do Bairro Jamaica, Seixal, quando André Ventura exibiu a sua fotografia num debate televisivo para as presidenciais, no passado mês de janeiro, tendo-lhes chamado "bandidos".

Assim sendo, de acordo com a Lusa, o deputado e o partido que lidera, o Chega, foram condenados e terão de fazer um pedido de desculpa "escrita ou oral", de "retratação pública" quanto aos factos praticados, que deverá ser publicado pelos meios de comunicação social onde foram "originalmente divulgadas" as "publicações ofensivas dos direitos de personalidade" (SIC, SIC Notícias, TVI) e também na conta do Chega no Twitter.

Perante o resultado do processo, Carolina Deslandes não tardou a dar uso ao Instagram para reagir ao sucedido. "Às vezes as notícias também são boas", escreveu a cantora.

De referir ainda que, entretanto, foi anunciado que André Ventura vai recorrer da sentença que o condenou a pedir desculpas à família do Bairro Jamaica.

