Depois de Acácia, coelha que se tornou conhecida por estar aos cuidados de André Ventura, eis que agora o animal de estimação do líder do Chega é o gato António, que vive na sede do partido e que lhe faz companhia nos longos serões a trabalhar.

"Já está com os mesmos tiques que o líder", disse, sem conter o riso, ao ver uma imagem do patudo a mostrar os dentes.

"Ele foi resgatado por mim no Alentejo em dezembro de 2020, tinha sido abandonado. Trouxe-o para o partido, porque na altura tinha uma coelha em casa, a Acácia", recorda.

"Agora é a minha companhia na sede do partido, como podem ver. Fechei as listas com ele", completou.

