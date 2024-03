Carolina Deslandes e Diogo Clemente juntaram-se na manhã desta sexta-feira, dia 22, por um motivo especial.

Na escola que os filhos do ex-casal frequentam celebra-se o Dia da Família e ambos coordenaram-se (incluindo no estilo) para estarem presentes neste momento.

Na sua conta no Instagram, a cantora publicou um vídeo no qual aparece com Diogo. "É Dia da Família na escola e és a equipa com mais cenário", escreveu, na gravação.

Os dois vestem roupas descontraídas: A artista optou por uma camisa de riscas, camisola branca, calças de ganga e boné, enquanto o musico escolheu uma camisa branca, casaco de ganga e calças do mesmo material.