A Covilhã recebeu no passado sábado, dia 16 de julho, Carolina Deslandes para um concerto.

Nas redes sociais, a cantora mostrou-se grata pelas 17.000 pessoas que marcaram presença nesta "noite épica" e, na senda dos agradecimentos, não esqueceu a equipa que a acompanha.

"Só existe Carolina Deslandes porque vocês existem. Só continuo a fazer isto com o conforto e a felicidade com que faço porque vocês estão comigo sempre. São família, são muito mais do que eu podia pedir. Obrigada por me desafiarem e por confiarem em mim. Obrigada por me fazerem sentir bonita. Obrigada por verem a minha alma e por me deixarem ver a vossa", escreveu a artista.

O texto foi publicado na legenda de um vídeo do concerto na Covilhã onde pode ouvir-se Carolina Deslandes a cantar com os espectadores presentes.

