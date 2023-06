Carolina Deslandes tem duas novas tatuagens nas mãos e mostrou tudo aos fãs na sua página de Instagram.

Ao falar da pessoa responsável pelas novas marcas que tem na referida parte do corpo, disse: "A minha Catarina DS tatuou o nome do 'CAOS' [novo álbum da cantora] e do 'CALMA' [nome do próximo álbum] nas minhas mãos. É toda tão perfeita, o espaço é tão perfeito, a companhia da Mari Ramos é tão perfeita, que em vez de tatuar parece que vou a um spa".

Veja o resultado final nas imagens que estão na publicação abaixo:

