Carolina Deslandes voltou a recorrer ao Instagram para partilhar com os fãs um momento muito especial, desta vez passado junto do filho do meio, o pequeno Benjamim.

Pela primeira vez, a artista levou o menino a uma casa de fados, uma vez que o pequeno Benjamim é um grande apreciador deste estilo musical.

"Já na minha barriga só dava pontapés quando eu vinha aos fados. Hoje trouxe-o a jantar e levei-o à Tasca do Chico para ouvir fado ao vivo pela primeira vez. Que coisa tão boa isto de ser mãe", escreveu na legenda de algumas imagens.

Entre as fotografias desta noite especial, Carolina Deslandes publicou um vídeo do filho depois de assistir ao concerto. Veja na galeria.

