São vários os famosos que mostram nas redes sociais alguns cantinhos das suas casas e desta vez foi Carolina Deslandes a 'surpreende' os seguidores.

A cantora quis mostrar aos fãs a "mobília do jardim" e gravou um vídeo captado na parte exterior da sua casa.

"O jardim foi a última coisa da minha casa a estar mais adiantada, e ainda assim não está pronto, pronto", diz antes de mostrar o sofá, as cadeiras e a mesa que tem na referida parte da propriedade.

"Estou muito contente com o meu jardim", acrescentou. Veja as imagens no vídeo em baixo.

