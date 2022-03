Carolina Deslandes é a nova embaixadora da Intimissimi e a protagonista de uma das mais recentes campanhas da marca.

O convite apanhou a cantora de surpresa, mas nem os seus receios e inseguranças a fizeram recusar a oportunidade de lutar contra o preconceito.

"Não é preciso ser um génio, pra imaginar a minha reação ao convite da Intimissimi. 'Eu? Embaixadora? De uma marca de lingerie? Tens a certeza?' E senti imediatamente que não pertencia ali. Que ia ser alvo de comentários horríveis, que iam ofender a própria marca, e que o melhor era estar quieta", este pode até ter sido o seu primeiro ímpeto, mas não tardou a reconsiderar.

"Então e eu? O que é que eu sinto quando não estou sobre pressão das opiniões, quando não me escondo com medo? Sinto-me bonita. Sinto que a lingerie é que nos deve servir e não o contrário. Sinto que deixei de mudar o corpo pra caber na roupa e procuro roupa que me sirva a mim. E é esse o mote da Intimissimi - a lingerie é para todos os corpos", nota.

"Sou a primeira embaixadora tatuada. Sou a primeira embaixadora com a minha estrutura física. E até posso levar com opiniões, comentários, o que for, mas quero acreditar que estamos a abrir a porta para um futuro melhor. E que as miúdas que virão depois de mim, vão sofrer menos que eu, até isto já não ser um assunto", termina, convicta de que este pode ser "só o início de uma história bonita".

