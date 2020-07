Carolina Deslandes revelou na tarde desta segunda-feira, dia 6, que será capitã de uma das equipas da nova temporada do 'I Love Portugal, o concurso de cultura geral sobre o país, emitido na RTP.

As gravações do primeiro episódio aconteceram hoje e a cantora revelou-se muito entusiasmada com este desafio.

O capitão da equipa adversária é o cantor Carlão. Já a apresentação fica a cargo de Vasco Palmeirim e Filomena Cautela.

Leia Também: "Quem é a melhor amiga? É a mãe": Carolina Deslandes 'babada' com o filho