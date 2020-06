Carolina Deslandes tem vindo a partilhar com os seus admiradores nas redes sociais momentos únicos de grande ternura que tem vivido com os filhos. Ainda esta segunda-feira, dia 29, a artista publicou na sua conta de Instagram um vídeo com o pequeno Benjamim.

"Quem é a tua melhor amiga?", pergunta a cantora ao menino. "É a mãe", respondeu o mesmo, deixando assim a artista visivelmente enternecida.

Importa notar que Carolina é ainda mãe de Santiago e do pequeno Guilherme, todos frutos do seu relacionamento com Diogo Clemente.

Eis o momento!

