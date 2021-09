Depois de ter completado 30 anos no passado dia 27 de agosto, Carolina Deslandes partilhou com os fãs "as três coisas que mais vai fazer até ao fim do ano".

De acordo com a publicação que fez na sua página de Instagram esta terça-feira, a cantora espera fazer "terapia, viajar e música nova".

Antes de terminar, a artista desafiou os seguidores a também partilharem os seus desejos. Entre as reações na caixa de comentários, destaca-se a mensagem de Inês Castel-Branco. "Cozinhar, ler e dizer-te que és linda", disse a atriz.

