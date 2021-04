Carolina Deslandes juntou-se a uma iniciativa promovida por por Manuel Marçal e o restaurante Sushi Dos Sá Morais para levar comida aos profissionais de saúde que trabalham na linha da frente da pandemia da Covid-19.

Tal como revela a cantora na sua conta de Instagram, Deslandes marcou presença no último dia do projeto e distribuiu jantares no hospital de Santa Maria.

"Eu por mim vivia a fazer coisas destas, é impressionante que pequenas coisas mudam o dia das pessoas. Obrigada", declara a artista na legenda de um conjunto de imagens captadas no momento em que as refeições foram entregues.

Clique para o lado na publicação abaixo para ver as imagens:

