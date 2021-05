Portugal está entre os 26 países que na noite de hoje disputam a final da 65.ª edição do Festival Eurovisão da Canção, que acontece Roterdão, na Holanda, e Carolina Deslandes mostrou-se confiante com a prestação dos The Black Mamba, afirmando que acredita que o nosso país é um grande candidato a vencedor.

Horas antes de começar a última etapa do concurso, a artista deixou uma mensagem de força ao grupo musical: "Hoje é a final do Festival da Eurovisão e estamos representados por estes monstros de talento. E acredito que temos mais uma chance de ganhar e de mostrar que nem só de futebol e fado se faz o país".

Por fim, deixou um pedido aos fãs: "Deixava-me genuinamente feliz, se cada um de vocês fosse seguir a página dos The Black Maba e os inundasse de amor e desejos de boa sorte. Porque são eles que estão lá, mas na verdade somos todos. E numa altura em que a cultura precisa de ressuscitar, é fundamental estar presente e levantar o braço. Vamos com tudo".

Recorde-se que Carolina Deslandes foi uma das concorrentes no Festival da Canção. A artista concorreu na qualidade de autora e intérprete com o tema musical 'Por Um Triz'.

