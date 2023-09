Carolina Deslandes partilhou com os seguidores esta sexta-feira, dia 15 de setembro, uma imagem onde destacou o primeiro dia de escola de um dos filhos.

Benjamim, de seis anos, começou o seu percurso escolar e o momento deixou a mãe muito emocionada.

"Primeiro dia do primeiro ano. Hoje chorava enquanto lhe penteava o cabelo e ele perguntou: 'oh mãe, estás triste?'. 'Não estou triste filho, estou comovida' e ele respondeu: 'estás com vida? Eu também! Ter vida é mesmo bom". E é mesmo bom filho. Só que contigo é melhor do que alguma vez pensei. O mundo é todo teu Benji", escreveu a cantora.

