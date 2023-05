Carolina Deslandes esteve à conversa com Daniel Oliveira e a entrevista foi transmitida este sábado, dia 13 de maio. Dias após a transmissão do programa, a cantora decidiu recorrer ao Instagram para deixar uma mensagem a todos os que reagiram com amor à sua partilha.

"Vim aqui só agradecer. Obrigada pelas infinitas mensagens de amor", começou por escrever, deixando depois uma palavra de carinho ao apresentador do 'Alta Definição'.

"Obrigada Daniel pela atenção e carinho de sempre. 'Cheguei aqui, amanhã logo se vê'", completou.

