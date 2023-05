Carolina Deslandes foi a convidada do 'Alta Definição' do passado sábado, dia 13 de maio. A Daniel Oliveira, a cantora fez várias revelações e uma delas tem que ver com a sua vida amorosa.

Para além de ter feito saber que já foi traída num anterior relacionamento e que não o soube na altura, Deslandes confessou ainda um outro detalhe: "Já traí. Também acredito que não foi o que ficou nem o que magoou. Mas já".

"No meu caso, o que aconteceu foi estar numa situação que já acabou mas ninguém ter coragem de dizer. Então, há uma aproximação a outro lugar, que não devia acontecer mas que acaba por acontecer porque há essa carência, há esse desgosto também, muitas vezes o querer um abraço… Há muitas vezes também o perigo de alguém olhar para ti com olhos novos", explicou.

"Vou ser sempre capaz de entender uma pessoa que, contra a sua vontade, se encantou por outra pessoa", concluiu a cantora que atualmente vive uma relação amorosa com o músico Luís Delgado.

