Carolina Deslandes viajou até à Ilha de Santiago, em Cabo Verde, na companhia do namorado e, por lá, tem passado uns dias de sonho, redescobrindo o poder de viver em comunidade e da generosidade.

"O ego é uma armadilha. E vivemos há anos a ter o ego alimentado por consumo, por vaidade, por frases de íman de frigorífico que dizem 'pensa primeiro em ti'. Aqui não há ego. Aqui há tempo dentro do tempo", sublinha.

Entretanto, responde às críticas que surgiram relativamente às fotografias que partilhou em biquíni, na praia.

"É muito estranho ler a quantidade de coisas que me chegaram e perceber o quanto é ofensivo uma mulher confiante. Para muita gente é obrigatório que eu não goste de mim assim. Deixem-me dizer-vos com amor - não é novidade nenhuma ler 'gorda' e todas as palavras que daí derivam. Nenhum de vocês me está a dar novidades sobre mim, nem sobre o meu corpo. Que é meu. E que eu amo", assegura.

"Se já tive de me esconder, de deixar de ir à praia, de deixar de vestir isto ou aquilo porque sabia que ia ler coisas e ia ficar de rastos - agora não. Gosto de mim. Estou rodeada de amor e a recolher sorrisos, poemas e histórias para contar. A gorda veio de férias. A gorda não fez mal a ninguém. Deixem-na estar", completa.

Eis a publicação completa:

Leia Também: Cabo Verde. 32 fotografias da viagem de Deslandes com o namorado