Carolina Carvalho vai surgir sem roupa numa das novas séries de televisão que a SIC está a preparar. A atriz e empresária de 25 anos, que no final de julho lançou a marca de roupa OakWear, é uma das protagonistas de "A generala", uma produção repleta de sexo, sensualidade e ousadia, que também conta com a participação dos atores Ricardo Pereira e de Soraia Chaves. "Estou a pôr-me à prova em todos os sentidos", admite mesmo a namorada do cantor, compositor, designer de moda e empresário David Carreira.

Para além das cenas ousadas no pequeno ecrã, Carolina Carvalho também se prepara para voltar a exibir as curvas de sonho, ainda que agora com mais roupa, na nova campanha de Natal da Tezenis. No vídeo promocional da nova coleção da marca de moda italiana para o outono/inverno de 2020/21, que pode ver de seguida, a artista passeia por alguns dos bairros históricos de Lisboa. À venda está também já a nova coleção Oak x Denim da OakWear, composta por oito modelos de blusões de ganga.