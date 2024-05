David Carreira lançou recentemente o tema 'Pai Da Tua Filha', uma música cuja letra leva a suspeitar que o casal pode estar a preparar-se para ver nascer uma menina. Mas não é só a canção, o videoclipe - que pode ser visualizado a 360º - também tem pormenores que dão mais força aos rumores.

No vídeo, além de Carolina Carvalho surgir com um vestido cor de rosa, pode ler-se no espelho o nome Camila.

Na caixa de comentários foram vários os fãs que deixaram mensagens onde mostram que acreditam que o casal se prepara para receber mais um bebé (neste caso uma menina). Mas as suspeitas não foram, até à data, confirmadas nem desmentidas pelo cantor ou pela atriz.

Recorde-se que no passado mês de abril, David Carreira esteve no 'Casa Feliz', da SIC, e confessou a Diana Chaves que por agora é cedo para pensar num segundo filho (ou filha). "Ainda é muito cedo", disse. "[Ainda] é muito fresco... Mas quem sabe... Gostava de ter três filhos", admitiu ainda.

