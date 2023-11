David Carreira lançou uma nova música, "Saudade", e reuniu os amigos para a festa do lançamento, que decorreu no restaurante Envy, em Lisboa.

Entre as caras bem conhecidas do público que marcaram presença encontravam-se José Mata, Kelly Bailey, Lourenço Ortigão, Bernardo Sousa, Bruna Gomes, José Condessa, Ana Marta Ferreira, Lucas Dutra e claro, Carolina Carvalho, que publicou um conjunto de fotografias e vídeos do evento, mostrando-se orgulhosa do companheiro.

"Ontem foi uma noite inacreditável de épica! Foi tão bom matar saudades de amigos e assistir ao lançamento no novo single 'Saudade' do meu amor, David! Obrigada a todos e quero repetir! Adoro-vos", escreveu Carolina na legenda das fotografias.

