Carolina Carvalho lançou um passatempo para a oferta de um telemóvel, no entanto, foi alertada para o facto de contas falsas estarem a contactar alguns seguidores que estão a participar no concurso, dando informações erradas.

Perante o sucedido, a atriz decidiu partilhar um vídeo nas stories onde deixa um alerta aos fãs.

"Estou a fazer um passatempo no meu último post e fui alertada por muita gente que há várias contas falsas a tentarem entrar em contacto com as pessoas que estão a participar a dizer que foram os vencedores. O único Instagram credível é mesmo o da verseapp.pt, penso que é assim, aliás, é o que está identificado no post. Se forem contactados por um outro Instagram, não é verdade. Era só para avisar", disse.

Antes de terminar, acrescentou que está muito feliz com o novo projeto que tem em mãos, estando ansiosa para partilhar o mesmo com os seguidores.

