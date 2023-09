A gravar a nova novela da SIC, 'Papel Principal', que estreou esta semana, Carolina Carvalho decidiu levar o filho para as gravações.

Nas imagens partilhadas na sua conta no Instagram, a atriz, que dá vida a Aurora, a personagem principal da trama, partilhou um conjunto de fotografias nas quais se pode ver o menino ao colo da mãe em diversos momentos: No cabeleireiro, na régie, e até deitado num sofá com a atriz.

"O Lucas esteve comigo a trabalhar e é sempre o melhor do meu dia. Viu a mãe a dar vida à Aurora e tornou se num fã do 'Papel Principal'. Amo-te, filho", escreveu Carolina na legenda das fotografias.

