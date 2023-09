A tão aguardada nova novela da SIC, 'Papel Principal', estreou esta semana e tem provado não ter falta de ousadia.

Carolina Carvalho e Ângelo Rodrigues, que pertencem ao núcleo de protagonistas, foram 'donos e senhores' do ecrã durante alguns minutos do segundo episódio para uma cena escaldante onde as personagens se mostram muito apaixonadas.

Aurora, interpretada por Carolina, reencontra-se com Fred, personagem de Ângelo, e daí segue-se uma cena de sexo e muita paixão, como pode conferir abaixo.

