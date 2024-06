David Carreira escreveu a música 'Pai da tua filha' há cerca de um ano de meio, como explicou numa nova publicação que fez na sua página de Instagram. Ao gravar um vídeo com Carolina Carvalho, o casal reagiu aos rumores de gravidez.

"Estou a chorar assim porque estava grávida de oito meses [do filho Lucas]. E a nossa filha no futuro vai chamar-se Camila. Ela ainda não existe, não vamos ser pais, mas vamos explicar melhor nos stories", destacou a atriz ao comentar as imagens da nova música de David. Veja o vídeo na publicação abaixo.

Nas stories, em novos vídeos, Carolina Carvalho frisou que "não está grávida". "No fundo, quando fiquei grávida do Lucas não sabíamos se era menino ou menina. Escolhemos logo o nome de menina (até foi mais fácil do que para menino). Por isso quando tivermos uma menina já sabemos qual é o nome que vai ter", acrescentou, exibindo, por fim, a barriga. Veja na galeria.

