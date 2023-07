Carolina Aranda presenteou esta quinta-feira, 13 de julho, os seguidores do Instagram com um vídeo através do qual exibe toda a sua sensualidade em biquíni.

"Tal como alguém me disse, 'sunsets heal the soul' [o pôr do sol cura a alma]. E nos dias mais complicados, o mar cura, o físico e o psicológico, nem que seja por breves momentos", declarou na legenda da partilha.

As imagens da vencedora do reality show 'O Triângulo' renderam-lhe rasgados elogios de amigos e fãs, incluindo Pedro Soá - antigo participante do 'Big Brother 2020' que recentemente ficou solteiro.

