Como é habitual, os concorrentes que deixam o 'Big Brother - Desafio Final' a cada domingo, na manhã seguinte marcam presença no 'Dois às 10'. Por isso, esta segunda-feira, dia 12 de fevereiro, os apresentadores Cláudio Ramos e Cristina Ferreira receberam Carlos Sousa.

Durante a conversa, o ex-concorrente do reality show falou sobre o facto de ter uma conta no OnlyFans.

"Gosto daquilo porque gosto de interagir com as pessoas. Há pessoas que têm fetiches que não conseguem demonstrá-lo e ali criam uma fantasia, estão à-vontade", partilhou.

Cláudio Ramos contou de seguida que "teve de subscrever" para ver as partilhas de Carlos Sousa na plataforma. "Deves-me 14 euros", brincou o apresentador.

"Se não fosse uma pessoa conhecida, tinha um OnlyFans. E se não tivesse uma filha, então mais ainda", confessou ainda Cláudio Ramos.

Ao ser questionado se foi uma decisão difícil quando optou por entrar no mundo do OnlyFans, e se tinha falado com alguém antes, Carlos Sousa disse: "Falei] com a minha mãe, que é como se fosse minha amiga, minha irmã".

"Apoia-me sempre em tudo o que faço. Se eu der com a cabeça, é problema meu e aprendo com isso. Nunca me bloqueou em nada, sempre me deu coragem", acrescentou, ainda ao falar da mãe.

Carlos Sousa contou também que recebeu alguns pedidos. "Pedem-me muito as peças de roupa, por exemplo", revelou.

O ex-concorrente do 'Big Brother - Desafio Final' não se mostrou arrependido de usar a plataforma. "Não porque consigo dar uma vida melhor aos meus e isso, para mim, chega", destacou.

