Carlos Sousa é um dos protagonistas da emissão desta sexta-feira, dia 26 de agosto, do programa 'Goucha. No excerto de promoção da entrevista, já publicado pela TVI, o ex-concorrente da 'Casa dos Segredos' abordou um dos episódios mais dramáticos que viveu.

"Eu acordei um dia com metade do meu corpo paralisado. Como uma pessoa está acamada pensa em 30 mil coisas, por exemplo, 'podia fazer isto mas estou aqui deitado', 'podia fazer aquilo mas não posso'... Às vezes uma pessoa dá valor a coisas que não têm valor e às que têm uma pessoa não dá", pode ouvir-se.

De seguida, Carlos explica o que mudou na sua vida depois deste susto. "Agora não deixo de fazer nada do que gosto, já deixei muitas vezes. A partir do momento em que tive o que tive [decidi] 'não, vou fazer o que eu quero mas que me deixa realizado'", acrescentou.

A entrevista vai para o ar durante o programa desta tarde.

Leia Também: Eis os famosos que decidiram retirar tatuagens das quais se arrependem