A adolescência leva-nos muitas vezes a cometer loucuras das quais nos arrependemos mais tarde... E muitas destas loucuras resultam em tatuagens com as quais deixamos de nos identificar com o passar dos anos. Felizmente, nos dias de hoje, já quase nenhuma 'loucura' tem de ficar para sempre marcada no nosso corpo.

Entre as celebridades, são vários os rostos conhecidos que decidiram eliminar desenhos feitos no passado, recorrendo à tecnologia de laser da Tattoo Clinic.

Liliana Filipa, por exemplo, admite que já não é grande fã de tatuagens e optou por eliminar várias.

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Tattoo Clinic (@tattooclinic.pt)

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Tattoo Clinic (@tattooclinic.pt)

Um dos mais impressionantes antes e depois pertence a Carlos Sousa. O antigo concorrente da 'Casa dos Segredos' decidiu eliminar as várias tatuagens que tinha no rosto e ainda algumas da mão.

Diana Monteiro fartou-se de uma tatuagem que tinha no pulso e decidiu que estava na altura de a remover.

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Tattoo Clinic (@tattooclinic.pt)

Tatiana Boa Nova fez uma tatuagem há 15 anos da qual se arrepende até hoje. Finalmente ganhou coragem e decidiu que estava na altura de a remover.

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Tattoo Clinic (@tattooclinic.pt)

Aurora, ex-concorrente do 'Big Brother' quis tirar um desenho com o qual já não se identifica.

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Tattoo Clinic (@tattooclinic.pt)

