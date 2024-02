Carlos Moedas esteve à conversa com Ricardo Araújo Pereira no programa 'Isto É Gozar Com Quem Trabalha', na SIC, num especial a propósito das eleições legislativas.

A certo momento da entrevista, o presidente da Câmara Municipal de Lisboa surpreendeu o humorista com um presente inusitado.

"Queria lhe fazer uma oferta", começou por dizer, enquanto tirava de um saco uma botija de hélio.

"Estou muito contente por estar aqui e fico muito contente quando faz a minha voz", adianta, lembrando os momentos em que o comediante o imita no programa recorrendo, por isso, a este gás.

"Acho que nós agora já conseguimos acertar no tom de voz", disse ainda Carlos Moedas, deixando o apresentador a rir.

Ao ver a botija, Ricardo Araújo Pereira disse: "Vou usar e vou confiar que é hélio e não que és um gás tóxico qualquer".

Veja o momento.