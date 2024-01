O rei Carlos III foi visto pela primeira vez desde que se soube que iria ser submetido a uma cirurgia para tratar um problema na próstata.

O monarca britânico foi fotografado a deixar a sua casa particular em Birkhall, Aberdeenshire, enquanto voltava para Sandringham.

O rei viajou no banco de trás de um carro, enquanto que Camilla seguiu no lugar do pendura, conta o Telegraph.

Importa lembrar que o rei de Inglaterra cancelou todos os seus compromissos e, nos próximos dias, será internado para uma intervenção cirúrgica que tratará do problema de próstata aumentada de que sofre.

