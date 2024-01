A realeza britânica está a viver um início de ano particularmente desafiante, marcado pelo afastamento de duas figuras muito importantes do espaço mediático. O rei Carlos III e Kate Middleton vão ser submetidos a intervenções cirúrgicas que os farão estar longe dos olhares do público durante alguns dias.

Carlos lida atualmente com um problema de próstata aumentada, enquanto que a princesa de Gales será operada à zona abdominal. Embora nenhuma das situações apresente uma particular complexidade, espera-se que só no período da Páscoa, no final de março, a realeza retome os compromissos com a habitual normalidade.

Como não poderia deixar de ser, a acompanhar Carlos e Kate têm estado as suas 'caras-metades'. O príncipe Harry foi fotografado a sair de carro da London Clinic, o hospital particular na capital inglesa onde a princesa tem recebido tratamento. Camilla, por outro lado, marcou presença no lançamento de uma iniciativa da Aberdeen Art Gallery, ocasião que aproveitou para revelar que o rei de Inglaterra "está bem" e "ansioso por voltar ao trabalho".

Apesar de este não ser um período muito agradável, a verdade é que Kate e Carlos têm tido direito a todo o tipo de luxos.

A mãe dos pequenos George, Charlotte e Louis está instalada num quarto privado, no qual são servidas refeições personalizadas feitas por um chef premiado com produtos frescos e, quando possível, comprados a comerciantes locais, conta o The Mirror. Tem ainda médicos que estão exclusivamente dedicados ao seu acompanhamento.

Este período de recuperação de Kate e Carlos permitirá, inevitavelmente, que outras figuras da família real ganhem um importante destaque. Com o afastamento de Harry e Meghan e sem o príncipe André, que deixou a vida pública depois de ter sido implicado no 'Caso Epstein', a Casa Real contará, mais do que nunca, com a princesa Ana e o príncipe Eduardo.

