O dia 14 de novembro é especial para a família real britânica, uma vez que Carlos III comemora o seu aniversário.

Amanhã, terça-feira, o soberano sopra 75 velas, mas as celebrações começaram já esta segunda-feira, com um festa organizada pela The Prince's Foundation, que teve lugar em Highgrove House, e para a qual foram convidados residentes locais de Gloucestershire, Wiltshire e Somerset que nasceram no mesmo ano que o rei, 1948.

Carlos III celebrou antecipadamente o seu aniversário com um chá e música ao vivo. O rei foi surpreendido com um bolo de três andares em tons branco e dourado, com arranjos florais e uma coroa no topo. Antes de cortá-lo, um grupo coral, assim como os presentes na festa, cantaram os parabéns ao soberano, que sorria.

Veja as fotografias desta comemoração na galeria.

