A relação do rei Carlos III com o príncipe Harry é praticamente inexistente desde que o duque de Sussex e a mulher, Meghan Markle, anunciaram que deixariam o cargo de membros seniores da família real, a 31 de março de 2020, altura em que se mudaram para os Estados Unidos, onde vivem até hoje.

Posteriormente, o lançamento da série documental da Netflix sobre a vida dos duques e a sua relação com a família real, bem como a publicação do livro de memórias de Harry, 'Na Sombra', apenas serviram para aumentar a distância entre pai e filho.

Surpreendentemente, no entanto, parece que apesar de Harry revelar muitos segredos de família e até mesmo rotular o pai como sendo "pouco afetuoso", o monarca estará aberto a uma possível reconciliação com o filho mais novo.

Em conversa no podcast 'A Right Royal Podcast', da revista Hello!, o autor real Robert Hardman - que na última semana publicou um novo livro, 'Charles III: New King. New Court. The Inside Story' – revelou que o rei, de 75 anos, "definitivamente" gostaria de se reconciliar com Harry, ainda que, para si, haja temas que "não são negociáveis".