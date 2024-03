A propósito da celebração dos 60 anos de vida do príncipe Eduardo, o rei Carlos III "teve o prazer de nomear" o irmão com a mais alta condecoração da Escócia, a ordem do Cardo.

A informação foi comunicada numa publicação que foi feita na página oficial de Instagram da casa real na véspera do aniversário do duque de Edimburgo.

Já este domingo, 10 de março, dia do aniversário do príncipe Eduardo, dedicaram uma publicação no Instagram ao seu 60.º aniversário.

"Hoje desejamos ao duque de Edimburgo um feliz 60.º aniversário", pode ler-se num vídeo que reúne várias imagens do membro da realeza britânica.

De recordar que Edward está casado com Sophie, duquesa de Edimburgo, desde 1999. Ambos são pais de Luísa Windsor, de 20 anos, e Jaime, Conde de Wessex, de 16.

Dias antes do aniversário, na passada sexta-feira, no Dia Internacional da Mulher, o irmão do rei Carlos III foi homenageado pela mulher, Sophie, durante o discurso nos Prémios Comunitários de Desporto e Recreio, em Leeds.

"Queria também aproveitar esta oportunidade para reconhecer outro grande marco e partilhar uma pequena homenagem ao meu querido marido, que celebra o seu 60.º aniversário no domingo", disse na altura. "Ele é o melhor dos pais, o mais carinhoso dos maridos e continua a ser o meu melhor amigo. Por isso, um brinde a ti, meu querido Eduardo", acrescentou.

