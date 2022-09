Carlos III fez esta sexta-feira, dia 9 de setembro, o seu primeiro discurso como rei de Inglaterra, cerca de 24 horas depois de anunciada a morte da mãe, a rainha Isabel II. Sem esquecer o compromisso que agora assume, fez questão de sublinhar o papel da mãe, a quem dedicou grande parte das suas palavras.

Carlos III destacou o "compromisso" da rainha em relação à função que desempenhou durante os últimos 70 anos. "Nunca vacilou durante o seu tempo de serviço", disse.

"Devemos-lhe a mais sentida dívida que qualquer família pode dever à sua mãe pelo seu amor, afeto, orientação, compreensão e exemplo", acrescentou.

O rei recordou que o início do percurso da mãe ficou marcado pelos "constrangimentos da Segunda Guerra Mundial", isto antes de falar sobre o papel que agora assumirá. "Como a Rainha fez com tanta devoção, também agora me comprometo, no tempo que Deus me conceda", notou.

Ao filho William, Carlos deixou palavras de especial apreço: "Com a Catherine ao lado dele, os nossos novos príncipe e princesa de Gales, eu sei que irão continuar a inspirar e a liderar as nossas conversas nacionais".

Sobre a esposa, Camilla, Carlos referiu que acredita que "vai estar à altura" deste novo desafio. Já sobre Harry e Meghan, o rei fez questão de expressar o seu carinho por ambos "enquanto eles continuam a construir as suas vidas no exterior".

"E para a minha querida mãe, quando agora começa a sua última grande jornada para se juntar ao meu querido e falecido papai, quero apenas dizer isto: obrigado. Obrigado pelo seu amor e devoção à nossa família e à família das nações que serviu tão diligentemente durante todos estes anos", referiu.