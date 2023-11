A ITV revelou no final desta semana que o rei Carlos III convidou, pela primeira vez, a família da rainha Camilla para estar presente no almoço do Dia de Natal da família real, em Sandringham.

A decisão é inédita e traz para os holofotes os filhos, os netos e a irmã da rainha, que não costumam aparecer em público e têm uma vida mais reservada.

Camilla é mãe de Tom Parker-Bowles e Laura Lopes, frutos do seu anterior casamento com Andrew Parker-Bowles, e tem cinco netos. Tom tem dois filhos, Lola e Freddy, enquanto Laura é mãe de uma rapariga e dois rapazes, Eliza e os gémeos Louis e Gus.

Além dos filhos e dos netos, a rainha e a irmã mais nova, Annabel Elliot, são inseparáveis, sendo que esta é uma das 'companheiras da rainha', um pequeno grupo de mulheres que atuam como as damas de companhia de Isabel II.

Conhece os rostos dos parentes da rainha Camilla? Percorra a galeria e descubra quem é quem na família da mulher de Carlos III.

