Já se sabe que um dos setores mais afetados pela pandemia foi sem dúvida o da Cultura, com inúmeros profissionais a ficar com as suas vidas suspensas e à espera de uma melhoria da situação.

Ora, um desses profissionais foi Carlos Cunha, conforme o próprio confessou numa conversa que teve na tarde desta quinta-feira, dia 25 de março, com Júlia Pinheiro.

"Não telefono para ninguém, tenho vergonha na cara. Se têm o meu telefone para certas coisas, também têm para trabalhar", evidenciou, referindo que se os amigos não o chamam para os projeto é porque, provavelmente, não podem.

"O último espetáculo que fiz foi no Montijo. Já tínhamos 60 espetáculos marcados e depois veio a pandemia", recorda ainda o artista, notando que a situação se agravou logo após o primeiro confinamento.

Agora, com a estreia de um novo espetáculo marcado para maio, embora a data possa mudar, Carlos espera conseguir recuperar.

