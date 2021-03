Esta semana tem sido essencialmente de despedidas para Ana Garcia Martins. Depois de ter marcado presença no seu último programa 'Extra' do 'Big Brother - Duplo Impacto', eis que foi também na condição de comentadora do reality show que hoje disse adeus ao 'Dois às 10'.

Este foi um programa particularmente importante para a influenciadora digital tendo em conta que teve a oportunidade de explicar o que a levou a afastar-se das redes sociais e, consequentemente, da exposição pública.

Já depois da conversa, 'Pipoca' reagiu à mesma através de uma publicação na sua conta de Instagram onde afirmou: "Foi preciso ir pela última vez ao 'Dois às 10' como comentadora do 'Big Brother' para ter direito a alapar o rabo no sofá cor-de-rosa. Isto é gente muito ingrata, gente muito poucochinha, gente que não merece nada. Brincadeirinha".

"A Maria Botelho Moniz, o Cláudio Ramos e toda a equipa do 'Dois às 10' merecem tudo e só posso agradecer por me terem recebido sempre tão bem (ainda que naquele sofá verde minúsculo e meio ranhoso). Obrigada por tudo", concluiu, revelando-se bastante grata.

Leia Também: 'Pipoca' quebra silêncio e explica porque precisou de pausa