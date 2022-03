Carlos Cruz soprou as velas pelo 80.º aniversário esta quinta-feira, 24 de março, e foi 'abraçado' por uma enorme onda de carinho.

Sem ficar indiferente aos gestos atenciosos dos seguidores, o comunicador fez uso da sua página de Instagram para deixar um agradecimento geral.

"Recebi centenas de mensagens a propósito do meu aniversário. Pela sua dimensão e porque foram usados vários canais para chegar em até mim é praticamente impossível agradecer cada uma individualmente. Assim utilizo este meio para agradecer, muito sensibilizado, todas as palavras que me foram dirigidas e que me causaram um sentimento de felicidade e de orgulho. Muito obrigado a todos espero poder continuar a corresponder às vossas amizades", escreveu.

