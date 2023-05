Carlos Costa submeteu-se a um procedimento estético ao rosto com o objetivo de melhorar a sua imagem e atenuar a passagem dos anos.

O cantor, de 31 anos, colocou botox no rosto, acabando desta forma com as "ruguinhas" de expressão que teimam em surgir.

"É um procedimento que eu adoro e recomendo", disse ao partilhar na sua conta oficial de Instagram um vídeo através do qual mostra como foi feito todo o processo na clínica Implantprime.

"Não dói nada", assegurou ainda, radiante com o resultado final.

Eis abaixo a partilha completa:

Leia Também: Margarida Corceiro foi à Fórmula 1 mas agora com o apoio de João Félix?