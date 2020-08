Carla Andrino está hoje, dia 7, de parabéns. A atriz celebra 54 primaveras e o dia começou com uma grande dose de amor da filha, Marta Andrino, que por via das redes sociais mimou a progenitora com uma emotiva mensagem.

"Parabéns, minha mãe! Hoje é o teu dia, leoa de signo e leoa na vida! É com estas cores que brindas os nossos dias com o teu amor e dedicação à família. Mãe atenta e cheia de amor, avó babada e cheia de carinho... És luz, minha mãe, e não há quem me aborde que não fale em ti e mostre a admiração que sente! AMO-TE, tu sabes o quanto, digo-te todos os dias. Com 20 anos de diferença tenho a sorte de quando fores 'velhinha' eu também já vou ser", escreveu.

