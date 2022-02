"Vamos falar de auto estima glittergirls? As mais atentas devem ter reparado que ontem estive mais quietinha, fui tratar do meu amor próprio porque nada na vida é mais importante do que isso". Foi com estas palavras que Carina Caldeira começou a publicação na sua página de Instagram onde revela que se submeteu a uma cirurgia estética aos seios.

"As minhas mamas sempre foram uma das partes do corpo que mais gostava, mas depois de ser mãe o formato mudou muito e deixei de as reconhecer em frente ao espelho. Nos últimos meses já evitava até olhar para elas sem soutien, e como em tudo na minha vida, quando algo não me faz feliz faço os possíveis para mudar", escreveu.

"Um dia acordei e disse para mim mesma ‘acabou, não vou continuar a olhar para mim e não gostar’. Foi no mesmo dia em que fiz uma caixa de perguntas no Instagram a perguntar os melhores cirurgiões em mamoplastia e nas vossas respostas a Dra. Luísa Magalhães Ramos ficou muito destacada em primeiro lugar. Mesmo assim, marquei consulta em mais cirurgiões para ter opiniões diferentes. Mas acabei por seguir o meu (e vosso) primeiro instinto. Em conjunto com a Dra Luísa e por várias razões decidi por a LMR", disse.

"Ontem [21 de fevereiro] depois do dia que passei não tenho dúvidas que fiz a melhor opção! Óbvio que estava super nervosa para a operação, mas a energia positiva de toda a equipa que esteve presente desde que entrei naquele bloco fez-me relaxar e rir sem parar. Depois de ver o resultado só me apetecia encher a médica de beijos. Estou muito feliz", destacou de seguida.

"[...] O corpo pós-maternidade é cada vez mais um assunto falado, mas ainda assim só cada um sabe o que se passa consigo e as mudanças que toda essa experiência, por mais maravilhosa que seja, traz. Temos de começar a falar destes temas sem pudores, não alimentando uma imagem idealizada e estereotipada mas incentivando cada uma a tomar as decisões que a vão fazer mais segura de si mesma, uma qualidade muito importante no papel de mãe", acrescentou.

Veja a mensagem na íntegra:

Veja ainda um vídeo com imagens gravadas antes da operação:

