Rita Pereira fez uso da sua página de Instagram para promover a nova série da HBO, 'And Just Like That', que marca o regresso das personagens de 'O Sexo e a Cidade' ao pequeno ecrã.

Deliciada com as peripécias das três amigas - interpretadas por Sarah Jessica Parker, Kristin Davis e Cynthia Nixon -, Rita Pereira aproveitou a partilha para elogiar uma das suas melhores amigas, a apresentadora Carina Caldeira.

"Uma série que celebra a amizade e que vou acompanhar com a Carina Caldeira. É das amigas mais sinceras que tenho. Não tem papas na língua, seja para te dizer que não gostou, como para elogiar e tornar o dia melhor", escreveu.

