Cardi B revelou em entrevista à revista norte-americana i-D o valor avultado que foi obrigada a gastar para gravar em segurança o videoclipe da música 'WAP'.

Só em testes para a Covid-19 a cantora diz ter desembolsado 100 mil dólares, cerca de 84 mil euros.

“Todos os que participaram [no vídeo] foram testado ao novo coronavírus”, garante Cardi B.

Quanto aos animais que aparecem nas imagens, um tigre e um leopardo, esta explica que ninguém teve contacto próximo com eles. Os animas estiveram sozinhos no estúdio sempre que as suas cenas foram gravadas.

