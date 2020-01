Cardi B e Offset desfrutaram de uma noite muito animada, esta quinta-feira, depois do rapper ter saído da esquadra. O artista foi detido na sequência de um mal-entendido, após alguém ter afirmado que tinha visto uma pessoa com uma arma de fogo num centro comercial em Los Angeles.

De acordo com o TMZ, o casal foi visto a 'festejar' no LIV Miami, com Cardi a dançar de forma ousada enquanto o marido exibia centenas de dólares em notas.

Momentos que foram partilhados nas stories da página do Instagram de Cardi B. Veja alguns vídeos na galeria.

