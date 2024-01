Cardi B comemorou o Ano Novo com o seu ex-marido, Offset. A confissão foi feita pela própria rapper, de 31 anos, apesar de ter afirmado em dezembro de desejava abandonar "todo o peso morto" da sua vida, no seguimento de ter deixado de seguir Offset nas redes sociais.

Apesar do recente afastamento do ex-casal, foi divulgado um vídeo nas redes sociais que mostrava os dois a comemorarem o Ano Novo num clube de strip em Miami, tendo Cardi B explicando aos fãs o que aconteceu.

“Eu estava numa discoteca com o meu 'baby'? Sim… eu precisava [de sexo] na véspera de Ano Novo", afirmou. "Sinto que estávamos a vibrar na véspera de Ano Novo, divertimo-nos", acrescentou ainda.

No entanto, a artista revelou que não retomou a relação com o ex-marido, com quem foi casada durante quase seis anos e que é pai dos seus dois filhos, Kulture, de cinco anos, e Wave, de dois. De salientar que o ex-casal também passou o Natal junto com as duas crianças.