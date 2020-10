Cardi B está prestes a completar 28 anos, no dia 11 de outubro, data que já começou a ser celebrada. A rapper já recebeu alguns presentes, incluindo um (grande) bolo de aniversário.

O bolo, da Bellesa, com cinco andares, foi destacado nas stories da página de Instagram da artista, onde partilhou alguns vídeos que pode ver na galeria.

Nas imagens pode ainda ver-se a filha de Cardi B, a pequena Kulture, de dois anos, fruto do casamento com Offset.

Recorde-se que a rapper ficou no centro das atenções no mês passado depois de ter pedido o divórcio a Offset, com quem está casada há quase três anos.

