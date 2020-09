Aos dois anos, a filha de Cardi B e Offset já tem a sua própria página no Instagram, gerida pela mãe. Uma conta que foi criada no fim de semana, no dia 20 de setembro, e que já soma mais de meio milhão de seguidores, mais precisamente 752 mil fãs.

A estreia na rede social foi com algumas imagens cheias de glamour, onde podemos ver a menina a exibir o seu look, já com muito estilo. Imagens que contam com muitos gostos e comentários.

Mas não fica por aqui e também é possível ver outras e diferentes imagens da menina.

Uma conta que foi criada perante as notícias do fim do casamento de Cardi B e Offset. Leia Também: Offset, ex-marido de Cardi B, engravidou outra mulher?