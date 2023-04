Desta vez foi Rita Ferro Rodrigues quem partilhou junto dos seguidores uma fotografia captada durante a infância.

Ao lado da imagem, relatou: "Eu com sete anos. Fula da vida porque estava a tomar antibiótico e os meus primos tinham ido à praia e eu tive de ficar de fora do programa. Não havia telemóveis, depois do amuo, fui apanhar pinhas, partir os pinhões com uma pedra e enchi a barriga com a iguaria".

"Ainda me lembro do cheiro dos pinhões frescos, meio esmagados, misturados com o pó preto da casca, sabia tão bem", acrescentou depois, desejando, desta forma, uma "boa sexta-feira a quem usou franjinha".

